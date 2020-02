Das könnte Brooklyn Beckhams (20) aktueller Freundin Nicola Peltz (25) nicht so sehr gepasst haben! Seit November 2019 sind der Sohn von Fußballprofi David Beckham (44) und die kanadische Schauspielerin ein Liebespaar. Die beiden scheinen es ziemlich ernst zu meinen: Mittlerweile hat der Brite die Blondine sogar schon seiner Familie vorgestellt. Jetzt hatte die "Harold"-Darstellerin allerdings eine ganz unerwartete Konfrontation mit der Vergangenheit ihres Liebsten: Nicola besuchte eine Veranstaltung, bei der auch Brooklyns Ex-Freundin Chloë Grace Moretz (23) war!

Am vergangenen Donnerstagabend fand eine Feier des Schuh-Labels Birkenstock in Los Angeles statt. Wie Daily Mail berichtete, stand nicht nur die aktuelle Freundin des Beckham-Sprösslings auf der Gästeliste, sondern auch seine ehemalige Partnerin Chloë (23), die bis zur Trennung 2018 immerhin vier Jahre an Brooklyns Seite verbrachte. Während die Ex auf einen knallgrünen Anzug setzte, entschied sich Nicola für ein bauchfreies Fransenoberteil mit schwarzem Blazer. Beziehungstipps wurden nicht ausgetauscht, im Gegenteil: Auf der Party gingen sich die Frauen aus dem Weg!

Für Konkurrenzkämpfe hätte es eh keinen Anlass gegeben, denn der Sohnemann von Ex-Spice Girl-Victoria Beckham (45) hat sich für eine Dame entschieden. Sein Herz schlägt für Nicola – und das teilt er gerne im Netz. Zu ihrem 25. Geburtstag postete er bei Instagram ein süßes Turtelbild mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag, Babe! Du hast so ein tolles Herz!"

ActionPress Chloe Moretz im Februar 2020

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz im Februar 2020

Getty Images Brooklyn Beckham im Januar 2018

