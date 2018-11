Diese Royal-Lady hat auf jeden Fall Humor! Während Prinz William (36) und seine heutige Frau Herzogin Kate (36) bereits seit über 16 Jahren zusammen sind, galt sein kleiner Bruder Prinz Harry (34) lange als hoffnungsloser Single mit diversen kürzeren Frauengeschichten. Grund genug für Kate, ihrem Schwager vor Jahren an Heiligabend ein besonderes Geschenk zu machen: Kate schenkte Harry ein "Bastel dir deine eigene Freundin"-Kit!

Die britische Königsfamilie überreicht die Weihnachtsgeschenke nicht wie in England üblich am Morgen des 25. Dezembers, sondern aufgrund ihrer deutschen Wurzeln bereits an Heiligabend. Statt ausschließlich prunkvoller Gaben stehen bei Queen Elizabeth II. (92) und Co. vor allem lustige Präsente im Vordergrund. Eine Tradition, an der laut Mirror besonders Kate Spaß zu haben scheint! Wie das Magazin berichtet, habe Kate ihrem Schwager zu einem Fest ein ganz besonders lustiges Geschenk gemacht: ein "Bastel dir deine eigene Freundin"-Kit! Bei Harrys humorvoller Art war er von diesem kreativen Kit mit Sicherheit begeistert und hat es der Dreifach-Mama nicht übel genommen.

Mittlerweile hat der jüngere Spross von Prinz Charles (70) und Prinzessin Diana (✝36) jedoch die Frau seines Lebens gefunden – Herzogin Meghan (37). Nachdem der Blaublüter die ehemalige Schauspielerin im Sommer 2016 kennengelernt hatte, verlobten sie sich im November 2017. Mittlerweile sind sie seit einem halben Jahr verheiratet und erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Getty Images Herzogin Kate, Mai 2017

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Jahr 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der The Royal Variety Performance 2018

