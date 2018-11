Nach dem Tod von Ehemann Jens (✝49) braucht Daniela Büchner (40) Zeit, den Verlust zu realisieren. Am Samstagabend starb der Goodbye Deutschland-Kultauswanderer nach kurzem, schwerem Krebsleiden. Neben seinen Kindern weilte auch seine Frau Danni bis zum Schluss an seiner Seite. Jetzt ist die Witwe und fünffache Mutter auf Mallorca auf sich allein gestellt. Während sie bereits entschieden habe, mit ihren Sprösslingen weiter auf der Sonneninsel zu bleiben, könne sie Jens' Ableben auch Tage danach nicht verstehen: Sie denke weiter, ihr Mann spaziere jeden Moment wieder durch die Tür.

Wie schwer die aktuelle Situation für Daniela sein muss, kann man sich wohl kaum vorstellen. Erst seit Anfang November habe Jens von dem Lungenkrebs gewusst – befand sich seitdem in ärztlicher Behandlung, nun hat er den Kampf verloren. Für die 40-Jährige ein Schicksalsschlag, der sie regelrecht überrumpelt hat. Gegenüber Bild erklärte Jens' Manager Carsten Hüther: "Daniela ist immer noch durch den Wind und kann das gar nicht fassen. Sie ruft mich manchmal an und sagt: 'Der kommt gleich nach Hause.'"

Nachdem Jens' Leichnam bereits am Dienstag, nur drei Tage nach seinem Tod, eingeäschert wurde, soll der Malle-Sänger voraussichtlich am kommenden Wochenende in seiner Wahlheimat Mallorca beigesetzt werden. Nach all dem organisatorischen Stress kann Danni dann vielleicht langsam anfangen, ihren Schmerz zu verarbeiten.

Instagram / buechnerjens Daniela und Jens Büchner

ActionPress / Chris Emil Janßen Jens Büchner auf Mallorca

Instagram / dannibuechner Daniela und Jens Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

