Landen die Bangtan Boys dank Popstar Ed Sheeran (27) schon bald einen weiteren Mega-Hit? Obwohl sie bereits vor fast acht Jahren bei einer Castingshow zueinanderfanden, tummelt sich die südkoreanische Boyband, die kurz BTS genannt wird, erst seit kurzer Zeit auch in der internationalen Musikszene. Im August dieses Jahres knackten die sieben Jungs sogar einen echten Rekord – und stießen Taylor Swift (28) mit "Look What You Made Me Do" als erfolgreichstes Musikvideo am Premierentag vom Klickzahlen-Thron. Dadurch dürfte wohl auch Schnulzenkönig Ed auf die Truppe aufmerksam geworden sein: Der Sänger offenbarte nun, dass auch er bereits einen Song für BTS geschrieben hat!

In einem Interview mit dem Heat-Magazin beantwortete der beliebte Rotschopf nun die neugierigen Fragen seiner Fans. Auf die Erkundigung, ob der Brite sich eine Kollaboration mit den gefeierten K-Pop-Stars vorstellen könne, erklärte er: "Um ehrlich zu sein habe ich bereits einen Song für sie geschrieben und habe vor Kurzem erfahren, dass sie mit diesem bereits herumspielen!" Er selbst sei ein echter Bewunderer der Koreaner: "Ich denke, sie sind wirklich großartig."

Die Enthüllung der Zusammenarbeit von Ed und BTS sorgte bei den Fans beider Seiten für große Aufregung: "Er hat wirklich einen Text für sie verfasst? Das heißt, dass es bald eine Kollaboration gibt. Dafür bin ich emotional nicht bereit!" und "Ich kann es nicht abwarten, es ist zu schön, um wahr zu sein!", freuten sich die Nutzer auf Twitter.

Jaxon / MEGA K-Pop-Band BTS bei den American Music Awards 2017 in Los Angeles

Thomas Niedermueller/Getty Images Ed Sheeran bei der Berlinale im Grand Hyatt Hotel 2018

Getty Images BTS bei den Billboard Music Awards 2018

