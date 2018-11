Umut Kekilli (34) bricht zu neuen Ufern auf! Nach seiner Karriere als Profi-Fußballer und Auftritten in Reality-Shows wie zuletzt Promi Big Brother geht der Ex-Freund von Natascha Ochsenknecht (54) nun unter die Gastronomen. Am Mittwoch eröffnete er in Köln sein erstes eigenes Lokal, eine Filiale der hawaiianischen Edel-Fast-Food-Kette MA'LOA. Nun sprach der Deutsch-Türke über seinen Job und wie hart der Alltag als Restaurant-Besitzer ist.

Im Interview mit Bild schwärmte Umut in den höchsten Tönen von seinem Projekt. Alles sei für ihn neu und mache deshalb tierisch viel Spaß. Trotzdem war es bis zur Eröffnung ein hartes Stück Arbeit. Um sich die nötigen kaufmännischen Skills wie Einkauf, das Schreiben von Dienstplänen und die Buchhaltung anzueignen, habe er eine Schulung besucht. Und auch jetzt kann er als Chef nicht die Füße hochlegen – ganz im Gegenteil: "Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet, jeden Tag von 8.00 bis 23.00 Uhr."

Als der Laden seine Türen öffnete, waren auch Umuts TV-Buddys Ex-Bachelor Daniel Völz (33) und Elffach-Mutti Silvia Wollny (53) vor Ort. Aber auch bei der Laufkundschaft scheint der Neu-Gastronom mit seinen Spezialitäten punkten zu können – vor allem bei den Frauen. Umut selbst sei das gar nicht so sehr aufgefallen. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass er seit Kurzem wieder vergeben ist. Im "Promi Big Brother"-Container erzählte er, dass er eine neue Freundin habe.

