Eine ausgiebige Babypause? Nicht für Sila Sahin (32)! Nach der Geburt ihres Sohnes im Juli startet die Schauspielerin jetzt wieder beruflich voll durch. Sie stand nicht nur wenige Wochen nach der Entbindung für die VOX-Show 6 Mütter vor der Kamera, sondern dreht seit Kurzem auch für eine brandneue TV-Serie. Sila freut sich riesig auf die kommenden Wochen am Set – doch einen klitzekleinen Haken hat ihr neuer Job dann leider doch...

Der ehemalige GZSZ-Star übernimmt eine Rolle in der Serie "Nachtschwestern", die für den Sender RTL produziert und im kommenden Jahr ausgestrahlt wird. "Ich freu' mich auf die Zeit, die jetzt kommt, auf die Dreharbeiten, die jetzt in Berlin stattfinden werden. Und ich habe nette Kollegen und ein tolles Team", bringt die 32-Jährige die Fans in ihrer Instagram-Story auf den neuesten Stand. Hauptsächlich werden die Episoden in der Hauptstadt entstehen, doch der allererste Drehtag fand in Köln statt – eine neue Erfahrung für Sila, die dadurch tatsächlich das allererste Mal von ihrem Sohnemann getrennt war.

"Ich war also das erste Mal allein ohne den Kleinen, das ist echt krass, ich hab die ganze Zeit an ihn gedacht", verrät die Beauty den Followern weiter. Während Sila im Rheinland unterwegs war, passte ihre Mama auf den Wonneproppen auf: "Also, wenn ich dann länger unterwegs bin, dann nehme ich ihn natürlich mit, aber für einen Tag wollte ich ihm das nicht antun."

Thomas Lohnes / Getty Images Sila Sahin, Schauspielerin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihr Sohn Elija

