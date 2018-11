Toni Braxton (51) ist verzweifelt! Die Sängerin hatte kürzlich nach einem Flug von New York nach Los Angeles ihren Louis Vuitton Koffer im Flieger vergessen. Zwar fand die Airline das Gepäckstück wieder, aber einiges, was in dem Koffer war, blieb verschwunden. Offenbar hat sich jemand daran zu schaffen gemacht und Tonis ganzen Schmuck aus dem Koffer genommen – darunter auch ihren fünf Millionen Dollar teuren Verlobungsring von Rapper Birdman (49).

Auf Twitter wendet sich die 51-Jährige an den Dieb des Rings: "Wer auch immer ihn GELIEHEN hat … BITTE gib ihn zurück!!!! Ich verspreche, ich werde keine Fragen stellen!" Kein Wunder, dass die "Unbreak My Heart"-Sängerin so verzweifelt ist, denn ihr Verlobter hat sich das Schmuckstück einiges kosten lassen, wie HollywoodLife berichtet. Das Portal zitiert Diamantenexpertin Alicia Davis: "Toni Braxtons verschwundener Verlobungsring ist ein zehnkarätiger, ovaler, kanariengelber Diamant in einer Pavé-Fassung und ist bis zu fünf Millionen Dollar wert."

Auf Instagram postete Toni ein Foto von sich mit dem Ring. Dazu schrieb sie: "Ich fühle mich wieder wie ich selbst, hurra! Aber heute bin ich traurig, mein Verlobungsring ist verschwunden. Aber ich bin zuversichtlich, dass jemand Bonnie findet und nach Hause bringt." Bonnie ist der Spitzname, den die Sängerin ihrem Hochkaräter gegeben hat.

