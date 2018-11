Kendall Jenner (23) ist eine echte Ausnahme in ihrem Clan! Ihre Halbgeschwister Kourtney (39), Kim (38), Khloe (34) und Rob Kardashian (31) haben insgesamt acht Kinder. Ihre Schwester Kylie (21) und ihr Bruder Brandon (37) sind jeweils Eltern einer Tochter. Sie alle stellen regelmäßig Bilder mit ihren Sprösslingen ins Netz, doch bei Kendall sieht das ganz anders aus. Jetzt machte das nachwuchslose Model sogar einen Scherz auf seine eigenen Kosten!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 23-Jährige einen sexy Bikini-Schnappschuss von sich. Von einer weiteren Person war meilenweit aber nichts zu sehen: "All meine Geschwister zeigen sich mit ihren Babys und so und ich nur so..." Das Mama-Sein scheint für Kendall noch in weiter Ferne zu liegen, denn offiziell ist sie aktuell zu haben und hat keinen Freund an ihrer Seite.

Dafür kann sich die Beauty weiterhin voll und ganz auf ihre Rolle als Tante konzentrieren. Von ihren insgesamt zehn Neffen und Nichten ist Kylies kleine Stormi ihr Liebling. Zumindest hat Kendall eine ganz spezielle Bindung zu ihr.

Instagram / khloekardashian Stormi Webster, True Thompson, Chicago West, Dream Kardashian und Saint West

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Andrew Toth/Getty Images for Harper's BAZAAR; Kylie Jenner / Facebook Kendall und Kylie Jenner mit Stormi Webster

