Der Kardashian-Jenner-Clan muss sich keine Sorgen um Nachwuchs machen: Kourtney (39) und Kim (37) sind beide dreifache Mamas. Robert (31), Khloe (34) und Kylie (20) haben jeweils eine Tochter. Kendall (22) lässt sich in Sachen Familienplanung noch Zeit – dafür hat sie drei Neffen und sechs Nichten, die alle einen Platz in ihrem Herzen haben. Doch die 22-Jährige hat trotzdem einen klaren Liebling!

Im People-Interview verriet das Model, dass es alle Kinder von ihren Schwestern und ihrem Bruder liebe, eines davon jedoch ganz besonders. "Ich habe eine spezielle Bindung zu Stormi." Die Tochter ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Kylie wurde vor sechs Monaten geboren und macht seine Tante Kendall seitdem richtig stolz. "Als ich neulich Zeit mit ihr verbracht habe und wir nur so rumsaßen, hat sich Stormi so wohl bei mir gefühlt. Es hat mich so glücklich gemacht", schwärmte sie.

Einen Monat, nachdem Kylie ihr Töchterchen auf die Welt gebracht hatte, erzählte Kendall in einem Interview mit der Vogue: "Es ist nicht so, dass es aufregender war als andere Geburten in der Familie – es war auf andere Weise aufregend, weil es meine kleine Schwester war, mit der ich aufgewachsen bin." Als Kylie Mutter wurde, schweißte dies die beiden Schwestern noch enger zusammen.

