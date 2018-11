Der Schock sitzt bei Freunden, Familienmitgliedern und den Fans noch immer tief: Am vergangenen Wochenende ist Jens Büchner (✝49) nach kurzem, aber schwerem Kampf dem Lungenkrebs erlegen. Die tückische Krankheit hatte schon überall in seinem Körper gestreut und so konnten die Ärzte im Krankenhaus von Palma de Mallorca nichts mehr für den beliebten TV-Auswanderer tun, der durch die Sendung Goodbye Deutschland bekannt wurde. Schon kurz nach seinem Tod wurde die Frage nach einem Fernseh-Special zu Jens laut. Nun äußerte sich Vox endlich dazu.

Wird es eine Sondersendung zu dem kultigen Mallorca-Bewohner geben? Diese Frage musste der Sender erst einmal mit Jens' Familie und vor allem seiner Witwe Daniela (40) klären. Doch nun bestätigte ein Sprecher gegenüber Bunte.de: "Vox wird am kommenden Sonntag noch einmal ausführlich in einem 'Prominent!'-Weekend-Spezial Jens Büchner gedenken und ihn würdigen." Somit verabschiedet sich die TV-Anstalt auf jeden Fall gebührend von dem Party-Sänger.

Ob es allerdings auch ein "Goodbye Deutschland"-Special geben wird, ist bisher offenbar noch nicht klar. In den Herzen seiner Fans wird Jens aber sicher auch ohne eine solche Sonderfolge in bester Erinnerung bleiben.

Instagram / buechnerjens Jens Büchner in seinem Café auf Mallorca

action press Jens und Daniela Büchner in Palma de Mallorca

Instagram / buechnerjens Jenna Soraya und Jens Büchner

