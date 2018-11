Achtung, Spoiler-Alarm! Game of Thrones-Fans weltweit fiebern aktuell dem großen Finale der Fantasy-Geschichte entgegen – und die Theorien spinnen sich quasi von selbst. Was der Kopf hinter der ganzen Story dazu sagt? Buchautor George R. R. Martin (70) freut sich über die Spekulationen und offenbart nun Hinweise auf das düstere Schicksal der beliebten "GoT"-Charaktere! Wer wird den Kampf um Westeros wohl gewinnen?

+++Achtung, Spoiler!+++

Im Interview mit news.com heizt George R.R. Martin die Spekulationen der Fangemeinde an. Seine Bücher sollen bereits einige Hinweise auf das Ende der Geschichte liefern! So erklärt er, Drachenmutter Daenerys Targaryen "hat die Macht zu zerstören, aber das ermöglicht einem nicht unbedingt, zu herrschen." Und was ist mit der Theorie, Jon Snow sei der prophezeite Prinz, der die sieben Königreiche vereint? Wiederholt sich die Geschichte und Jon muss, wie in Westeros bereits einmal geschehen, seine Geliebte opfern, um die Weißen Wanderer zu besiegen? Oder ist Daenerys selbst der prophezeite Retter? Nicht alles soll so sein, wie es scheint!

Neben seiner Verbundenheit mit den Drachen soll ein Targaryen gelegentlich auch die Fähigkeit besitzen, einen kurzen Blick auf die Zukunft zu erhaschen. "Aber dieser wurde nicht immer richtig gedeutet", so der Autor. Zu den versteckten Hinweisen erklärt er: "Ich liebe das und meine Bücher sind voller solcher Dinge, von denen ich hoffe, sie niemals aufzulösen, sondern die Menschen lieber grübeln zu lassen."

United Archives GmbH / Actionpress Emilia Clarke in "Game of Thrones"

Helen Sloan / HBO Kit Harington als Jon Schnee

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner in "Game of Thrones Staffel 7

