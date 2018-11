Kourtney Kardashian (39) ist schon wieder in Feiertags-Laune! Erst vor wenigen Tage zelebrierte sie zusammen mit ihrer ganzen Familie – bis auf Schwester Khloe (34) – Thanksgiving und genoss die Zeit mit ihren Liebsten in vollen Zügen. Doch kaum ist das Erntedankfest vorbei, steht auch schon Weihnachten vor der Tür. Im knappen Bikini bewies die Dreifach-Mami nun, wie sexy Geschenke-Shopping sein kann.

Oh, là, là, bei diesem Anblick schmilzt vermutlich sogar Santa Claus höchstpersönlich dahin. Auf ihrem Instagram-Account postete Kourtney am vergangenen Samstag ein heißes Pic vom Pool. In einem Zweiteiler mit Leo-Print hat sie es sich auf einer Liege gemütlich gemacht und tippt ganz geschäftig auf ihrem Laptop herum. "Christmas Shopping", lautete ihr Kommentar zu dem Beitrag.

Diese Aufnahme beweist mal wieder, dass das Reality-Sternchen top in Form ist. Erst kürzlich setzte die 39-Jährige ihren durchtrainierten Körper verführerisch in Szene. Ihr hartes Training im Fitnessstudio hat sich also ausgezahlt. Trotzdem kursierten erst kürzlich Schwangerschafts-Gerüchte. Grund dafür war allerdings kein runder Bauch, sondern Kourtneys Hand, die sie während der Thanksgiving-Party fast schützend auf ihre Körpermitte legte.

Getty Images Kourtney Kardashian bei der Baby2Baby Gala in Kalifornien

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian

Anzeige

Instagram / kendalljenner Der Kardashian-Jenner-Klan an Thanksgiving

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de