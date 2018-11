Mit dieser eigentlich recht harmlosen Haltung löste Kourtney Kardashian (39) wilde Baby-Spekulationen aus. Am vergangenen Donnerstag feierte die dreifache Mama mit ihrer Familie Thanksgiving und natürlich wurde auch an dem Festtag fleißig in den sozialen Netzwerken gepostet. Ihre Schwester Kendall Jenner (23) veröffentlichte beispielsweise ein Video, auf dem der gesamte Kardashian-Jenner-Klan – bis auf Khloe (34) – brav aufgereiht posierte. Kourtney legte ihre Hand dabei auf ihre Körpermitte, sodass einzelne Fans vermuteten, der Reality-Star könnte ein Kind erwarten.

"Ist Kourt schwanger?", kommentierte ein User Kendalls Beitrag auf Instagram. Doch die 39-Jährige sorgte höchstpersönlich für Klarheit, indem sie auf die Frage des Followers antwortete: "Nein, aber wie gut sieht bitte mein Arm auf dem letzten Foto aus?" Damit spielt sie auf ein Bild an, das sie am Buffet der festlich gedeckten Tafel zeigt. Also bei der Beauty ist definitiv kein Nachwuchs unterwegs. Es wäre auch eine ziemlich große Überraschung gewesen, denn schließlich ist das Reality-Sternchen momentan glücklicher Single.

Tatsächlich genießt Kourtney ihre Freiheit momentan in vollen Zügen und lässt in Sachen Männer nichts anbrennen. Statt sich auf einen Lover festzulegen, hat sie gleich mehrere am Start. Nachdem sie erst kürzlich turtelnd mit dem 20-jährigen Malemodel Luka Sabbat erwischt wurde, bandelte sie nun mit dem Social-Media-Star Fai Khadra an.

Instagram / kendalljenner Der Kardashian-Jenner-Klan an Thanksgiving

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Kourtney Kardashian, Geschäftsfrau

Splash News Luka Sabbat und Kourtney Kardashian in Los Angeles

