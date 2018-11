Das wird Prinz Harry (34) sicher freuen! Sarah Ferguson (59), Herzogin von York und Ex-Frau von Prinz Andrew (58), kennt die Royals gut und war vor allem eng mit der verstorbenen Mutter des Rotschopfes Diana (✝36) befreundet. Auch auf die Hochzeit von Harry und Meghan (37) war sie eingeladen. Und die hat scheinbar einen bleibenden Eindruck bei Fergie hinterlassen. Nun hat sie enthüllt, dass Lady Di die Traumhochzeit sicher großartig gefunden hätte.

In der britischen Fernsehsendung Good Morning Britain sagte sie: "Sie hätte jeden einzelnen Moment der Hochzeit geliebt. Sie wäre so stolz gewesen." Auch für ihre Söhne Harry und William (36) hätte sie sicher nur gute Worte übrig gehabt: "Selbst als sie noch nicht verheiratet waren, hätte Diana bestimmt gedacht: 'Ich fasse es nicht, wie gut sich diese beiden Jungs entwickelt haben.'" Fergie ist außerdem überzeugt, dass Diana sich auch mit ihren beiden Schwiegertöchtern großartig verstanden hätte: "Ich glaube wirklich, sie wäre so stolz auf Meghan und Kate."

In der Sendung sprach die 59-Jährige auch darüber, wie sehr ihr ihre Freundin, Lady Di, fehlt. "Ich vermisse sie. Niemand hat mich so zum Lachen gebracht, wie sie. Sie war so lustig", erinnerte sich die Herzogin.

Getty Images Sarah Ferguson bei einer Gala in London

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2018

SplashNews.com Prinzessin Diana (†)

