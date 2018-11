Ist Leonardo DiCaprio (44) etwa eine Diva? Der Oscar-Preisträger ist bekanntlich eher zurückhaltend, doch ist er auch noch unhöflich? Chris Hemsworth (35) jedenfalls musste seine Erfahrung mit der dunklen Seite des "Titanic"-Stars machen. Dabei ist der Australier so ein netter und aufgeschlossener Mensch. Doch bei Leo kam er offenbar nicht gut an: Der hat dem "Thor"-Darsteller nämlich gleich zweimal eine Abfuhr erteilt!

Den schockierenden Mangel an Manieren hat jetzt Chris' Personaltrainer enthüllt: Luke Zocchi war zum Interview beim australischen Radiosender Nova 96.9 zu Gast und erzählte dort folgende Story. "Wir waren auf Pressetour für 'Thor 2' in Japan, wo wir im Ritz Carlton abstiegen. DiCaprio war ebenfalls mit seiner ganzen Posse dort. Chris wandte sich an dessen Agenten und bat 'Hol doch mal Leo, ich würde gern mit ihm ein Bier trinken.'" Doch der Hollywoodstar habe wohl keinen Bock gehabt und soll einfach gar nicht auf das Angebot reagiert haben.

Doch damit nicht genug! Wenige Tage später kam es in der Hotelhalle zu einer weiteren, merkwürdigen Begegnung. "Chris winkte und ich drehte mich um, und DiCaprio lief gerade mit 15 Mann durch die Lobby und ging einfach an Chris vorbei …", erinnert sich Luke: "Ich sagte zu Chris, 'Das ist jetzt ganz schön peinlich' und er nur 'Oh Gott'. Er stand einfach da und winkte."

Dutch Press Photo/WENN.com Leonardo DiCaprio bei der Good Money Gala der Postcode Lottery im Theatre Carre in Amsterdam

Gustavo Caballero / Getty Images Leonardo DiCaprio, Oscar-Preisträger

Brendon Thorne/Getty Images for TAG Heuer Chris Hemsworth beim Heuer 01 Launch

