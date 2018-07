Chris Hemsworth (34) serviert seiner Frau heiße Moves zum Geburtstag! Am Mittwoch feierte Elsa Pataky (42) ihren Ehrentag und bekam zu diesem Anlass ein nahezu umwerfendes Geschenk ihres Hollywood-Gatten: Chris wirbelte die gebürtige Spanierin zu Luis Fonsis (40) Song "Despacito" herum, was Elsa auch sichtlich amüsierte. "Ich habe meiner Frau eine Tanzstunde zum Geburtstag gegeben – hätte mir selbst auch eine geben lassen sollen! Alles Gute, Liebling", schrieb der Thor-Star zu seinem Instagram-Clip, der die Salsa-Einlage des Paars zeigt. Während Chris mit seiner Liebsten nach fast acht Ehejahren noch superglücklich ist, soll es bei seinem Bruder Liam Hemsworth (28) gewaltig kriseln: Er und Miley Cyrus (25) haben angeblich sogar ihre Hochzeit abgesagt. Also müssen die Hemsworth-Fans ja auf Salsa-King Chris und seine Königin bauen!

