Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) legen eine Pause vom Eltern-Alltag ein! Die Berlin - Tag & Nacht-Stars haben erst im Juni ihren ersten Nachwuchs bekommen. Seither hat Baby Milan das Leben der TV-Stars ganz schön auf den Kopf gestellt. An Zeit zu zweit oder sogar coole Partynächte war natürlich erstmal nicht zu denken. Jetzt gönnen sich die beiden aber endlich auch mal einen Abend nur für sich!

Auf Instagram posten die jungen Eltern beide dasselbe Bild. Matze und seine Liebste stehen darauf in einem Club und strahlen sich an. Offenbar überglücklich, sich mal wieder richtig gehen zu lassen. Mit dem Hashtag "Mama und Papa on Tour" macht der 22-Jährige klar, dass die beiden in bester Feierlaune sind. Wer in der Zwischenzeit auf den kleinen Milan aufpasst, verraten die Partylöwen in ihren Posts allerdings nicht.

In den vergangenen Monaten hatten Jenefer und Matthias es als Mama und Papa nicht immer leicht. Schon kurz nach der Geburt jagte Milan seinen Eltern einen gehörigen Schrecken ein: Er wurde mit einem riesigen Blutschwämmchen am Bein geboren. Wenige Wochen später hatten die Soap-Stars mit Netz-Hate und sogar mit Morddrohungen gegen ihren Kleinen zu kämpfen.

