Peter Maffay (69) fühlt sich lebendiger denn je! Vor knapp drei Wochen wurden der Sänger und seine 38 Jahre jüngere Freundin Hendrikje Balsmeyer stolze Eltern einer Tochter. Am Sonntagabend war das Paar nun zum ersten Mal nach der Geburt der kleinen Anouk wieder zu Gast bei einem öffentlichen Event. Am Rande der Premiere des neuen "Tabaluga"-Films in München plauderte der frischgebackene Papa fröhlich über sein erneutes Vaterglück. Doch wie ist es, mit fast 70 Jahren noch einmal Papa zu werden?

Wenn es um seine Familie gehe, spiele sein Alter keine Rolle, verriet Peter im Interview mit RTL. "Ich glaube, diese ewige Frage nach dem Alter ist eine, die vielleicht in unserer heutigen Zeit nicht ganz so viel Platz einnehmen sollte", betonte der 69-Jährige. Schon vor 15 Jahren, als sein Sohn zur Welt kam, sei er kein besonders junger Papa mehr gewesen. Dass er jetzt noch einmal Windeln wechseln darf, mache den Miterfinder der Zeichentrickfigur Tabaluga derweil überglücklich: "Ist gut so, macht uns lebendig", sagte er freudestrahlend.

Nur seinem kleinen, grünen Drachen müsse inzwischen ein jüngerer Kollege seine Stimme leihen! Für den neuen Kinofilm habe Peter mittlerweile doch zu alt geklungen, verriet er auf der Premierenfeier weiter. Stattdessen dürfen sich die Zuschauer ab 6. Dezember über Wincent Weiss (25) freuen, der Tabaluga dieses Mal als Sychronsprecher Leben einhauchen durfte. Darüber hinaus haben auch Stars wie Yvonne Catterfeld (38), Bully Herbig (50) oder Rick Kavanian (47) bei "Tabaluga – Der Film" mitgewirkt.

