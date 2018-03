Frühlingsgefühle bei Peter Maffay (68)! Der Sänger verriet vor gut zwei Jahren, dass er und seine 38 Jahre jüngere Freundin Hendrikje Balsmeyer ein Paar sind. Die junge Frau an seiner Seite scheint ihm richtig gut zu tun: Nicht nur auf seiner Tournee hat der Rocker ordentlich abgeliefert – auch sein Gemüt scheint aktuell Purzelbäume zu schlagen. So wie Peter von seiner Hendrikje schwärmt, kann man fast schon die Hochzeitsglocken läuten hören!

Und tatsächlich: Der "Tabaluga"-Star schließt einen feierlichen Ringtausch vor dem Altar nicht aus! "Wenn das passt, sage ich: Warum nicht?!", verriet Peter jetzt gegenüber dem Online-Magazin Express. Es wäre seine fünfte Eheschließung – doch dieses Mal ist er sich offenbar sicher: "Mit ihr möchte ich zusammen sein, bis ich alle bin". Derzeit ist der 68-Jährige jedoch noch mit seiner Ex Tania Spengler verheiratet, mit der er Sohnemann Yaris in die Welt gesetzt hat.

Hendrikje hat das Leben des Musikers völlig auf den Kopf gestellt – und dank der rosaroten Brille ist noch lange keine Spur vom Älterwerden zu erkennen! "Klar hält auch eine junge Freundin jung – vor allem so eine", raspelte der Best Ager weiter Süßholz. Was meint ihr? Wird Peter seine Freundin heiraten? Stimmt ab!

Getty Images / Andreas Rentz Peter Maffay bei der BAMBI-Verleihung 2012

Getty Images / Andreas Rentz Peter Maffay und seine Ex Tania Spengler, "Ein Herz für Kinder"-Gala 2011

Getty Images / Sean Gallup Peter Maffay, Rock-Musiker

