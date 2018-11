Marion Pfaff nimmt rührend Abschied von ihrem guten Freund Jens Büchner (✝49)! Vor knapp zehn Tagen starb der Star aus Goodbye Deutschland völlig unerwartet an Lungenkrebs. Der tragische Tod des Auswanderers riss ein tiefes Loch in die Herzen seiner Familie und Freunde. Viele von ihnen äußerten sich bereits mit bewegenden Worten. Nun wandte sich auch seine gute Bekannte Marion, alias "Krümel", ein letztes Mal an den Schlagersänger.

In einem auf Stern.de veröffentlichten Brief ließ die Besitzerin des bekannten Partypalasts Krümels Stadl ihren Emotionen freien Lauf: "Lieber Jens! Noch immer fehlen mir die Worte… kann nicht verstehen, dass du von uns gegangen bist! Du warst der Beweis dafür, dass [...] man alles im Leben erreichen kann!" Der 49-Jährige habe niemals Nein sagen können und immer an andere gedacht, bevor er an sich selbst dachte. "Du reißt eine Lücke in unser Leben, die nie wieder gefüllt werden kann!", schrieb Marion trauernd. Sie hoffe zudem, dass Jens' Welt sich nach seinem turbulenten Leben nun endlich langsamer drehe und er in Frieden ruhen könne.

Vor wenigen Tagen hatte die Blondine erklärt, sie habe schon im Oktober von Jens' Erkrankung erfahren. Damals habe die Diagnose jedoch noch nicht festgestanden. Die Kneipenbesitzerin und der Mallorca-Entertainer waren durch die Auftritte des Ex-Dschungelcampers in Krümels Stadl in den vergangenen Jahren echte Freunde geworden. Die Rheinländerin ist zudem die Patentante von Jens' Tochter Jenna Soraya Büchner.





Starpress/WENN.com Jens Büchner, Reality-TV-Star

WENN Krümel und Jens Büchner in Krümels Stadl

WENN Jens Büchner in Krümels Stadl



