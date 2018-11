Schwere Zeiten für Daniela Büchner (40)! Erst vor rund einer Woche verstarb ihre große Liebe Jens Büchner (✝49). Der Goodbye Deutschland-Kult-Auswanderer hatte an Lungenkrebs gelitten und bis zur letzten Minute ums Überleben gekämpft. Für seine Ehefrau bedeutet dieser Verlust einen Aufbruch in ein neues Leben – ihr altes kann sie jedoch nur schwer hinter sich lassen. In einem Interview sprach die Fünffachmutter ganz offen über ihre Trauer. Ohne Jens sei nichts mehr, wie es einmal war!

"Unsere Welt steht gerade still. Sie ist zerstört und steht gerade still. Jens ist weg", erklärte die 40-Jährige ihre aktuelle Verfassung in einer Audio-Aufnahme, die in einer Sonderausgabe von Prominent zu hören war. Mit dem Ballermann-Schlagersänger sei nicht nur ihr Ehemann gestorben, sondern vor allem auch ihr bester Freund und Seelenverwandter. "Ich weiß, dass sich alle um mich kümmern, aber niemand ist wie er", erzählte die Witwe weiterhin.

Auch für Jens' Kids ist der Tod ihres geliebten Papas ein herber Schlag! "Mein Mutterherz blutet, wenn ich sehe, wie die Kinder leiden. Das ist halt so schlimm", sagte Danni noch vor wenigen Tagen im RTL-Interview. Gegenüber ihren zweijährigen Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya betone sie immer wieder, dass Jens jetzt die Sonne sei und sie ihren Vater sehen können, wenn sie in den Himmel schauen.

Meister,Marco Daniela und Jens Büchner

Getty Images Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2017

Instagram / dannibuechner Diego Armani und Jenna Soraya, Kinder von Daniela und Jens Büchner

