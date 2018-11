Sie beide waren einsame Landwirte in Namibia, bis ihnen Bauer sucht Frau aus der Patsche half. 2017 fand Bauer Gerald in Anna die große Liebe. Nur kurze Zeit nach den Dreharbeiten gab sich das Paar sogar das Jawort. Zumindest in Sachen Partnersuche will Bauer Jörn da mit seinem Kollegen gleichziehen. Auch er verliebte sich in der Reality-TV-Sendung. Aber kannten sich die beiden deutschstämmigen Farmer schon vor der Teilnahme an der Kuppelshow?

Diese Frage beantworteten die Farmer jetzt RTL Extra. Gerald habe dem 38-jährigen Rinderzüchter gezeigt, wie einfach es sein kann, das große Glück zu sich in die neue Heimat Namibia zu holen: "Gerald war schon meine Inspiration und wegen Gerald habe ich mich dann angemeldet." Dann habe sich Jörn auch umgehend bei seinem Vorgänger gemeldet, um ein paar Ratschläge einzuholen. "Was kann man da für Tipps geben. Ich habe gesagt: Ist cool, mach das", erklärte der frischgebackene Ehemann. Auch Jörn gibt zu, dass Geralds Frau Anna eine viel bessere Flirtberaterin war: "Ich habe auf jeden Fall mehr Tipps von Anna bekommen." Sie hätte schließlich am besten gewusst, was er einer Frau bieten müsse, damit sie sich in Afrika wohlfühlt.

Trotzdem haben die beiden Männer einige Gemeinsamkeiten: Beide sind Landwirte in Namibia, wo ihre Familien seit mehreren Generationen leben und beide verliebten sich im Fernsehen in eine polnische Frau. Doch welches "Bauer sucht Frau"-Paar findet ihr denn süßer: Jörn und Oliwia oder Gerald und Anna? Stimmt in der Umfrage ab!

