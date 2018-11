Für Paris Hiltons (37) Ex-Verlobten Chris Zylka (33) kommt es derzeit wirklich knüppeldick! Erst musste der Schauspieler die Trennung von der schönen Hotel-Erbin vor gut einer Woche verkraften, da droht ihm nun schon der nächste herbe Verlust. Denn obwohl angeblich Paris für die Auflösung der Verlobung der beiden gesorgt haben soll, ist sie nicht bereit, ihrem Ex den zwei Millionen Dollar teuren Verlobungsring zurückzugeben.

Wie Page Six unter Berufung auf einen Insider berichtet, sieht Paris das wertvolle Schmuckstück als ihr Eigentum. "Der Ring gehört ihr", so der Vertraute. Der Trennungsgrund spiele dabei keine Rolle, da Chris den Ring weder je besessen noch bezahlt habe. Er sei Paris vielmehr kostenlos von Juwelier Michael Greene gegeben worden, mit dem sie befreundet ist. Der Insider widerspricht damit zugleich einem Statement des Paares vom Januar in The Post. Damals hieß es, Chris habe den Ring mit dem Verkauf eigener Kunstwerke bezahlt.

Der Quelle zufolge hätte Geld in der Beziehung von Paris und Chris immer eine Rolle gespielt. "Sie kamen aus verschiedenen Welten", so der Insider. Er sei ein Junge aus Ohio gewesen, sie die Dame aus New York und Beverly Hills. Sie musste immer für alles bezahlen und sei damit nicht wirklich glücklich gewesen. Freunde von Paris hätten schon lange vermutet, dass sie eines Tages erkennt: Ich bin zu gut für ihn.

Instagram / Parishilton Paris Hilton mit ihrem Verlobten Chris Zylka

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka bei der Eröffnung der Maddox Gallery in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Paris Hilton bei der Eröffnung der Maddox Gallery in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de