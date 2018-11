Es läuft richtig gut für Pietro Lombardi (26)! Mit der Karriere des Musikers geht es aktuell steil bergauf. Erst kürzlich verkündete der Papa von Alessio (3), dass er in der kommenden DSDS-Staffel am Jurypult sitzen wird! Anfang des Monats konnte er sich über einen weiteren Erfolg freuen – sein Song "Señorita", den er mit Rapper Kay One (34) aufgenommen hat, geht aktuell in Asien durch die Decke. Nun kommt die nächste Mega-Nachricht: 2019 bringt Pietro ein neues Album raus!

Das verkündete der ehemalige DSDS-Gewinner nun via Instagram: "Dieses Album bedeutet mir so viel, weil ihr euch die letzten sechs Jahre immer ein Solo-Album von mir gewünscht habt", erklärte Pietro. Seit 2011 hat der Musiker keine eigene Platte mehr veröffentlicht – in den vergangenen Jahren trat er immer mit seiner Noch-Ehefrau Sarah (26) auf. Der Single versprach seinen Followern daher: "Ich werde mein ganzes Herz in dieses Projekt stecken." Zusätzlich zu seiner Ankündigung postete der 26-Jährige auch gleich einen Clip mit einer Hörprobe aus seinem neuen Song "Flieg mit mir!".

Der Track, den Pietro in dem Video zum Besten gibt, strotzt voller Gefühl – seine Fans sind hin und weg: "Wahnsinn, das hört sich so toll an. Freue mich schon auf das Endergebnis", "Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut" und "Ich liebe deine Stimme", schwärmen drei Nutzer in den Kommentaren unter dem Beitrag.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

Getty Images Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

