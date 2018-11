In der Beziehung der Teen Mom-Stars Catelynn Lowell (26) und Tyler Baltierra (26) lief es nicht immer rund. Bevor die 26-Jährige dieses Jahr zum dritten Mal schwanger wurde, hatte das Ehepaar bereits einiges verkraften müssen. Nicht nur die Depressionen der jungen Mama, sondern auch eine Fehlgeburt warfen die beiden ganz schön aus der Bahn. Jetzt ist ein neues erschütterndes Detail ans Licht bekommen: Catelynn und Tyler gingen im Sommer trotz der Schwangerschaft einen Monat getrennte Wege!

In einer Vorschau zur neuen Episode von "Teen Mom" gab das Pärchen bekannt, dass es sich im Juli eine Auszeit genommen habe. Wie Catelynn im Clip verriet, sei ihr turbulentes Zusammenleben der Grund für die Trennung auf Zeit gewesen. "Tyler war frustriert in unserer Ehe und ging zur Therapie." Daraufhin habe er entschieden, für ein paar Wochen zu Abstand gewinnen. "Ich war zuerst verzweifelt, aber jetzt habe ich mit der Heim-Therapie angefangen und kann mich besser mit der Idee anfreunden", fuhr die Reality-Darstellerin fort.

Dass Tylers Schritt ein riesiger Schock für die baldige Dreifach-Mama gewesen sein muss, zeigt folgende Aussage: "Wenn Menschen sagen, sie wollen sich trennen und gehen, fühlt es sich wirklich so an, als sei jemand gestorben." Für Catelynn habe es sich so angefühlt, als seien die alten Wunden der Fehlgeburt wieder aufgerissen worden.

Getty Images Catelynn Lowell, "Teen Mom"-Star

Getty Images Catelynn Lowell und Tyler Baltierra

Getty Images Catelynn Lowell bei den MTV VMAs 2017

