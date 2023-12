Wegen Fingernägeln: Ist Kailyn Lowry "schlechte Mutter"?

Mit dieser Kritik hat sie sicherlich nicht gerechnet! Kailyn Lowry (31) ist aktuell mit Zwillingen schwanger. Zuvor bekam die Teen Mom-Bekanntheit bereits fünf Kinder. Ihr jüngster Sohn Rio ist gerade einmal ein Jahr alt. Auf Social-Media gibt die TV-Bekanntheit regelmäßig Einblicke in ihren Mama-Alltag. Für einen Post erntet sie nun jedoch einen Shitstorm: Aufgrund ihrer Fingernägel wird Kailyn unterstellt, eine schlechte Mutter zu sein!

In seiner Instagram-Story teilte der TV-Star ein Foto von seinen frisch manikürten Nägeln – ein eckiges Design mit einem braunen und nudefarbenen Ombré-Look. Für die Form muss sie nun einiges an Kritik einstecken. Manche Fans unterstellen Kailyn sogar, dass sie sich nicht selbst um ihre Babys kümmert und ihnen die Windeln wechselt. "Igitt, wir wissen, wer nie die Windeln ihrer eigenen Kinder wechselt" oder "Nur eine schlechte Mutter würde sich so die Nägel machen lassen" sind nur zwei von vielen negativen Kommentaren auf Instagram.

Kürzlich verriet Kailyn, dass sie sich vorstellen könne, per Leihmutter ein achtes Kind zu bekommen. "Wir werden die Geschlechtsauswahl vornehmen und dann wollte meine Freundin Bone die Kinder oder das Kind austragen", plauderte sie in einer Folge ihres Podcasts "Barely Famous" aus.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowrys Fingernägel, 2023

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, TV-Bekanntheit

