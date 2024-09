Adoptiveltern von Catelynn Lowells Tochter blockierten sie

TV-Persönlichkeit Catelynn Lowell (32) erlangte durch ihre Teilnahme an der amerikanischen Realityshow "Teen Mom: The Next Chapter" Berühmtheit. Als Catelynn und ihr heutiger Ehemann Tyler Baltierra (32) 17 Jahre alt waren, erblickte ihre Tochter Carly das Licht der Welt. Seitdem das Paar seine Tochter 2009 zur Adoption freigab, versuchen die beiden ihre Beziehung zu Carly bestmöglich aufrechtzuerhalten. Nun machte Catelynn laut People jedoch öffentlich ihrem Frust Luft: Am Montag, den 9. September, teilte sie auf Instagram, dass Carlys Adoptiveltern sie blockiert hätten. Zuvor sollen sie außerdem monatelang keine ihrer Kontaktversuche und Nachrichten beantwortet haben.

Catelynn zeigte sich besonders besorgt darüber, inwiefern diese schwierige Situation Carly und ihre Geschwister beeinträchtigt: "Adoption ist verrückt. Ich bin blockiert, nur weil ich Updates und Bilder [von Carlys] Schwestern geschickt habe. Wie ist das fair für Carly und ihre Geschwister?", fragte sie in ihrer Instagram-Story. Catelynn teilte außerdem einen Bildschirmmitschnitt der unbeantworteten Nachrichten, die sie an Carlys Adoptiveltern geschickt habe. Dazu schrieb sie: "Monatelang ignoriert und dann einfach blockiert. Das schmerzt in meinem Herzen für alle beteiligten Kinder." Sie betonte außerdem, dass sie sich als leibliche Mutter machtlos fühle. Zudem merkte sie an, dass Carlys Adoptiveltern wahrscheinlich aus Angst heraus handeln würden, da Carly ihnen unangenehme Fragen gestellt habe. Unter anderem soll sich Catelynns Tochter danach erkundigt haben, warum sie ihre leiblichen Eltern nicht häufiger sehe.

Catelynn und Tyler lernten sich 2005 in der Highschool kennen und sind seitdem ein Paar. Neben Carly haben sie drei weitere Kinder, deren Bilder und Updates sie regelmäßig an Carlys Adoptiveltern sendeten. In einem früheren Interview machte Catelynn klar, wie wichtig es ihr nämlich sei, dass Carly sich ihrer Liebe stets sicher ist. Trotz aller Herausforderungen betonte Catelynn außerdem entschlossen: "Ich werde Carly immer darin bestärken, ihre [Adoptiveltern] zu lieben! Sie lieben sie und sie haben sie großgezogen!"

Getty Images Catelynn Lowell und Tyler Baltierra 2014

MEGA Catelynn Lowell im Oktober 2017 beim Klamottenkauf bei Target

