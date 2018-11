Das monatelange Warten hat sich gelohnt! Vor knapp fünf Wochen durften Jan Hartmann (38) und seine Frau Julia (33) ihr zweites Baby auf der Welt begrüßen: Nach Söhnchen Nikolas (3) freute sich das Paar dieses Mal über ein Töchterchen. Die kleine Emilia Greta Charlotte ist nicht nur kerngesund, sondern macht auch ihre Eltern superglücklich – das war allerdings nicht immer so: Während der Schwangerschaft erlebte die Liebste des ehemaligen GZSZ-Stars ein echtes Horror-Szenario!

"Die Schwangerschaft verlief eigentlich total unkompliziert, aber es gab diesen Schreckmoment im Sommer", enthüllte die 33-Jährige im Interview mit Bunte. Sie hatte ihren Mann zu den Dreharbeiten der ZDF-Fernsehreihe "Kreuzfahrt ins Glück" begleitet. Auf hoher See, inmitten der griechischen Inseln, sei plötzlich ihr Unterarm massiv angeschwollen. Grund dafür war ein Zeckenbiss, den sie längst vergessen hatte. "Mir schoss in Sekundenschnelle alles durch den Kopf: Borreliose, Hirnhautentzündung – ich habe mich nicht einmal getraut zu googeln, was alles passieren kann", berichtete sie.

Glücklicherweise behielt der Zweifach-Papa in spe in dieser Situation einen kühlen Kopf und brachte Julia umgehend zum Schiffsarzt – der hatte die heilende Arznei zur Hand. "Sechs Wochen musste Julia das Medikament nehmen, um jede Gefahr für sich und das Baby auszuschließen", erinnerte sich der 38-Jährige.

AEDT/WENN.com Jan Hartmann auf der Bertelsmann-Party 2018 in Berlin

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Julia und Jan Hartmann bei der Verleihung der Goldenen Bild der Frau

Christian Augustin / Freier Fotograf / Getty Images Jan Hartmann in Hamburg 2017

