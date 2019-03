Mit diesem Ergebnis hätte Jan Hartmann (38) am Freitag wohl nicht gerechnet: Der Schauspieler flog in der ersten Folge von Let's Dance aus der Show – sein Wiener Walzer mit Tanzpartnerin Renata Lusin (31) konnte die Jury und das Publikum nicht genügend überzeugen. Die Enttäuschung über den Exit war natürlich groß – doch was hat der Rote Rosen-Star eigentlich aus seiner Erfahrung mitgenommen?

Das hat er Promiflash nach dem Show-Ende verraten: "Was nehme ich mit? Immer alles geben ist wichtig, weil du nie weißt, wann es zu Ende ist." Mit ihrem schnellen Ausscheiden hätte der 38-Jährige dennoch nicht gerechnet, wie er weiter offenbarte: "Also, Show eins hätte ich nicht gedacht, weil wir gerade im Paartanz ganz gut waren. Der Durchlauf war gut, besser als in den Proben tatsächlich."

Das ausgeschiedene Tanzpaar wird die Sendung trotzdem weiter verfolgen. Renata drückt dabei ihrem Ehemann Valentin Lusin (32) und seiner Partnerin Ella Endlich (34) die Daumen. Jan sieht hingegen Isabel Edvardsson (36) und Benjamin Piwko (38) ganz vorn.

AEDT/WENN.com Jan Hartmann, Schauspieler

Getty Images Jan Hartmann in Hamburg, September 2018

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko in der ersten Folge von "Let's Dance" 2019

