Endlich kommt auch Quentin Tarantino (55) unter die Haube! Der Kultregisseur von Filmen wie "Kill Bill", "Inglourious Basterds" oder "Django" möchte den Bund der Ehe mit seiner langjährigen Partnerin Daniella Pick (35) eingehen. Nach fast neun Jahren On-Off-Beziehung hatte sich der US-Amerikaner im vergangenen Jahr mit der Israelin verlobt. Am Mittwoch sollen Quentin und Daniella jetzt zusammen vor den Altar treten!

Bereits vor zwei Tagen hatte das Model in seiner Instagram-Story einige Aufnahmen von sich unter dem Titel "Junggesellinnenabschied" geteilt. Neben einer leckeren Torte und einem schönen Blumenarrangement postete die Brünette dort auch ein Bild von sich in einem vielsagenden weißen Kleid mit einem Blümchenschleier. Wie mehrere israelische Medien berichten, soll das Paar heute nun tatsächlich den Gang in die Kirche wagen. Wo genau und in welchem Rahmen die Zeremonie stattfinden soll, ist allerdings nicht bekannt.

Für seine Liebste dürfte Quentin in naher Zukunft ziemlich viel Zeit haben. Aktuell filmt der 55-Jährige mit "Once Upon a Time in Hollywood" seinen neunten und damit vermutlich vorletzten Streifen. Nach zehn Filmen will sich der Regisseur angeblich aus der Branche zurückziehen.

Andreas Rentz/Getty Images for Sony Pictures Quentin Tarantino bei der "Django Unchained"-Premiere

Instagram / daniellapick Daniella Pick, Bald-Ehefrau von Quentin Tarantino

Snorlax / MEGA Brad Pitt und Quentin Tarantino am Set von "Once Upon A Time in Hollywood"

