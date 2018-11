Wahnsinns Entwicklung bei Herzogin Meghan (37)! Vor gut zwei Jahren wurde bekannt, dass die US-amerikanische Schauspielerin und Prinz Harry (34) ein Paar sind. Seitdem hat sich im Leben der 37-Jährigen so einiges getan – sie musste sich an neue Konventionen gewöhnen, heiratete zudem ihren Traummann und erwartet jetzt ihr erstes gemeinsames Kind. Eine Expertin sagt nun: Meghan hat sich in dieser Zeit total verändert!

Laut der Expertin für Körpersprache Judi James war Meghan zu Anfang der Beziehung vor allem eines: verliebt in den neuen Mann an ihrer Seite. Untergeordnet, fast kindlich verhielt sich Meghan in den Anfangsmonaten im royalen Umfeld. Doch heute ist davon nichts mehr zu sehen. Selbstbewusst zeigt sie sich der Öffentlichkeit. "Ihre Körpersprache als öffentliche Sprecherin funktioniert, weil sie offensichtlich an ihre eigene Message glaubt und sie voller Leidenschaft vermittelt", erklärt die Expertin im Interview mit der britischen Online-Ausgabe der Daily Mail.

Doch nicht nur Selbstbewusstsein und eigene Überzeugung machen die Herzogin nach einem Jahr in Großbritannien aus. "Eine andere Seite von Meghan, die sich nach und nach entwickelt, zeigt ihre Fähigkeit, echte Bindungen voller Mitgefühl entstehen zu lassen", erklärt Judi weiter. Die schöne Brünette hatte nur zwölf Monate Zeit, diese Entwicklung zu durchlaufen – und zeigt, wie viel man in so einer kurzen Zeit schaffen kann!

Dutch Press Photo/WENN.com Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sussex

John Rainford/WENN Herzogin Meghan vor der Hubb Community Kitchen

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Neuseeland

