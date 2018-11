Gina-Lisa Lohfink (32) überrascht ihre Fans mit einem neuen Projekt. Momentan ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies als Single-Nackedei unterwegs. In den vergangenen Jahren war sie in mehreren Reality-Formaten wie im Dschungelcamp zu sehen und machte sich so einen Namen als TV-Sternchen. Doch macht sie damit jetzt endgültig Schluss und startet als Musikerin durch? Die Blondine veröffentlicht demnächst ihre erste Single.

Auf Instagram rührt Gina-Lisa schon einmal ordentlich die Werbetrommel für ihren Song "Boulevard", der am 30. November erscheinen soll. "Noch zwei Tage bis zum Release meiner neuen Single", schreibt sie zu einem Clip, in dem sie ihren Followern einen kurzen Vorgeschmack gibt. "Ich nehme einen Biss von der verbotenen Frucht. Ich gebe keinen F***, hole mir die Krone zum Schluss! 2.0 Gina-Lisa, auf Straße die Diva, nicht adoptiert, trotzdem Queen, ja. Kauf dir weiter Boulevard, ja. Ich laufe auf ihm mit Louboutins, ja", lauten die ersten Zeilen des Tracks.

Schon im vergangenen Jahr ließ die 32-Jährige erste musikalische Ambitionen durchblitzen, als sie zusammen mit ihrem ehemaligen BFF Florian Wess (38) das Album "We love the 90's" herausbrachte. Allerdings handelte es sich dabei nur um Cover-Versionen von Kult-Hits wie "Herz an Herz" oder "Coco Jambo".

ActionPress / RaySchuster / face to face Gina-Lisa Lohfink in Köln

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa-Lohfink, November 2018

Getty Images Florian Wess und Gina-Lisa Lohfink beim Wiener Opern-Ball 2017

