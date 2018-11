Unter uns-Fans haben jetzt gleich doppelten Grund zur Freude! In wenigen Tagen feiert die beliebte Vorabend-Daily ein großes Jubiläum: Am 4.12. flimmert die 6.000 Folge über die Bildschirme der Nation! Das ist jedoch nicht die einzige freudige Nachricht, denn jetzt ist auch endlich die Rückkehr einer beliebten Serienfigur beschlossen: Tabea Heynig (48) steht nach ihrer Babypause endlich wieder als Britta Sturm vor der Kamera!

Lange warten müssen die Zuschauer nicht mehr, bis die temperamentvolle Modeliebhaberin wieder die Schillerallee aufmischt. Mit der Folge, die am 22. Januar des kommenden Jahres ausgestrahlt wird, feiert Tabea ihr Serien-Comeback – und die Schauspielerin könnte nicht glücklicher sein! "Es fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen... verrückt", verriet die 48-Jährige jetzt im RTL-Interview. Neben den spaßigen Dreharbeiten mit ihren Kollegen kostet die stolze Mama des kleinen Monty aber vor allem die Zeit aus, in der sie aufgehübscht wird. "Es ist herrlich, in der Maske gestylt zu werden! Das genieße ich natürlich jetzt als Mama umso mehr", gab sie offen zu.

Auf welche turbulenten Storys rund um Britta sich die Fans der Daily wohl freuen dürfen? Bereits in der Vergangenheit sorgte die Zweifach-Mama in dem beliebten Serien-Kiez immer wieder für Furore. Seit neun Jahren gehört Tabea mittlerweile zum Cast – ein weiterer Grund für die gebürtige Mannheimerin, ordentlich die Korken knallen zu lassen.

Instagram / tabeaheynig Söhnchen Monty und Tabea Heynig

Instagram / claudelleshealthylife Claudelle Deckert und Tabea Heynig, "Unter Uns"-Stars

Sascha Steinbach/Getty Images Tabea Heynig auf dem "Icons & Idols"-Event in Düsseldorf

