Die heimliche Hochzeit von Hailey Baldwin (22) und Justin Bieber (24) im November muss für Shawn Mendes (20) ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Schließlich galten er und das schöne Model noch im Frühling als das neue geheime Traumpaar. Doch dann verlobte sie sich im Juli mit Biebs – also alles nur Show zwischen Shawn und Hailey? Nein! Denn jetzt verriet der "Stitches"-Sänger, was da wirklich zwischen ihnen gelaufen ist.

Im Interview mit dem Musikmagazin Rolling Stone gesteht der kanadische Shooting-Star, er und Hailey Baldwin – jetzt Hailey Bieber – seien mehr als nur Freunde gewesen, auch wenn er es nicht Beziehung nennen will: "Ich möchte dem nicht mal einen Namen geben. Ich denke, es war eher eine Art Zonen-Limbo", erklärt Shawn vorsichtig. Gerüchte um eine eventuelle Romanze schienen berechtigt, posierten doch beide Hand in Hand bei der Met Gala im Mai für die Kameras. Und auch Bilder, die Shawn mit der 22-Jährigen in innigen Umarmungen in Toronto zeigten, ließen die Gerüchteküche weiter brodeln.

Eine Beziehung war es nicht, Gefühle waren wohl dennoch im Spiel. Jedoch hegt Shawn keinerlei Groll gegen die 22-Jährige und wünscht ihr nur das Beste: "Herzlichen Glückwunsch, ich bin wirklich glücklich für sie. Sie ist immer noch einer der coolsten Menschen überhaupt – sie ist nicht nur eine Schönheit, sondern auch einer der herzlichsten Menschen, die ich je getroffen habe."

Instagram / kahleabaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber, November 2018

Frazer Harrison / Getty Images Shawn Mendes im Zwiebellook bei den Billboard Music Awards 2018

Jamie McCarthy/Getty Images Shawn Mendes und Hailey Baldwin bei der Met Gala 2018

