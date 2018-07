Noch im Mai lief er turtelnd und verliebt mit Hailey Baldwin (21) über den roten Teppich der Met Gala, nun ist sie mit seinem Sänger-Kollegen Justin Bieber (24) verlobt. Ob das an Shawn Mendes (19) wohl spurlos vorbei ging? Für ihren Liebsten hat Hailey gerade sogar alle gemeinsamen Social-Media-Pics, die sie mit Shawn zeigten, gelöscht. Doch der "In My Blood"-Interpret bewies nach der Verlobungs-News trotzdem Größe. Jetzt verriet er, wie er seiner Ex gratuliert hat.

In der australischen TV-Talkshow The Project plauderte der 19-Jährige jetzt aus, was er dem Model zur Verlobung geschrieben hat. "Ich habe Hailey am Tag danach etwas getextet und einfach gratuliert. Das ist alles. Ich glaube, jeder will, dass da irgendwie mehr ist – aber da ist einfach nicht mehr", sagte er ganz offen. Verletzter Stolz und Missgunst? Davon ist bei dem Teenie-Star keine Spur!

Möglicherweise liegt das daran, dass Shawn und Hailey nie ein echtes Paar waren. Obwohl sie die Gerüchteküche dazu immer wieder selbst anheizten und zuletzt ihr Red Carpet-Auftritt bei der Met Gala als ultimativer Beziehungsbeweis galt, betonten beide immer wieder: Sie seien nur Freunde.

Dimitrios Kambouris / Getty Images Shawn Mendes bei der Time 100 Gala 2018 in NYC

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in den Straßen von New York

Instagram / shawnmendes Hailey Baldwin und Shawn Mendes

