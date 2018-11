Ab jetzt sind Jana Kramer und ihr Liebster Mike Caussin (31) zu viert! Vergangenen Juni verkündete die Ex-One Tree Hill-Bekanntheit die Mega-News: Sie ist erneut schwanger! Somit bekommt ihr Töchterchen Jolie endlich das Geschwisterchen, das die Eltern sich so lange für ihre Prinzessin gewünscht hatten – vor ihrer zweiten Schwangerschaft erlitt die Beauty gleich mehrere Fehlgeburten. Doch ihr Kampf hat sich gelohnt: Janas zweites Kind ist auf der Welt und es ist ein kerngesunder Junge!

Das verkündete die brünette Schönheit nun via Instagram: "Wilkommen auf der Welt, Jace Joseph Caussin", begrüßte Jana ihren kleinen Spross. "Unsere Herzen sind so voller Liebe. Wir sind so gesegnet", freute die Zweifach-Mama sich weiter. Zu ihrer rührenden Nachricht postete die Schauspielerin auch gleich das allererste Familienfoto aus dem Krankenhaus: Verliebt drückt sie dem Neuankömmling einen Schmatzer auf den Kopf. Und auch Mikes stolzer Blick auf seinen Sohn spricht Bände!

Janas Fans sind hin und weg: Der Baby-Post sammelte bereits stolze 26 Tausend Likes – und das in nur 15 Minuten! (Stand 29. November, 23 Uhr) In den Kommentaren regnete es zudem etliche begeisterte Glückwünsche. Was sagt ihr zu dem Namen Jace Joseph? Stimmt ab!

Instagram / kramergirl Jana und Mike mit ihrer Tochter Jolie

Getty Images/ Michael Loccisano Ex-NFL-Spieler Mike Caussin & Schauspielerin sowie Sängerin Jana Kramer

Frazer Harrison/GettyImages Jana Kramer und Mike Caussin mit ihrer Tochter Jolie

Was sagt ihr zu dem Namen Jace Joseph? Finde ich total schön! Ich mag ausgefallenere Namen lieber... Abstimmen Ergebnis anzeigen



