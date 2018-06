Ihr größter Wunsch wird endlich wahr. Für Ex-One Tree Hill-Star Jana Kramer war immer klar: Ihr Töchterchen Jolie (2) soll unbedingt ein Geschwisterchen bekommen. Ein erneuter Babysegen blieb der Schauspielerin und ihrem Liebsten Mike Caussin (31) trotz weiterer Schwangerschaften aber lange Zeit verwehrt – das Paar musste in den vergangenen zwei Jahren zwei Fehlgeburten verkraften. Jetzt, nur wenige Monate nach den Schicksalsschlägen, kam die frohe Botschaft: Jana ist wieder schwanger!

Auf Instagram teilte die Bald-Mami ihre Freude und verkündete zu einem Bild, auf dem sie und Mike mit Töchterchen Jolie um die Wette strahlen: "Überraschung! Wir erwarten ein Regenbogen-Baby und könnten nicht aufgeregter sein! Jolie wird bald eine große Schwester sein und wir eine vierköpfige Familie!" Ein Ovulationsarmand habe Jana dabei unterstützt, die fünf fruchtbarsten Tage eines Monats auszumachen, und den beiden so zu ihrem großen Glück verholfen: Bereits im November soll ihr kleiner Engel auf die Welt kommen – ob es ein Junge oder Mädchen wird, verriet die Countrysängerin aber noch nicht.

Ihrem baldigen Glück gingen allerdings leidvolle Erlebnisse voraus, wie die 34-jährige in ihrem Podcast "Whine Down" betonte: "Es war eine harte Zeit. Wir haben zwei Fehlgeburten erlitten. Es war wirklich hart." Seine Horrorerfahrungen teilten Jana und der Footballstar auch im Netz, um anderen in dieser Situation zu helfen. Mit dem anstehenden Nachwuchs gehören die schweren Zeiten nun der Vergangenheit an – genau wie ihre zwischenzeitliche Krise im Jahr 2016.

Getty Images/ Michael Loccisano Ex-NFL-Spieler Mike Caussin & Schauspielerin sowie Sängerin Jana Kramer

Anzeige

Frazer Harrison/GettyImages Jana Kramer und Mike Caussin mit ihrer Tochter Jolie

Anzeige

Getty Images/ Jason Merritt Ex-NFL-Star Mike Caussin und Jana Kramer bei den "CMT Music Awards" in Nashville

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de