Der Keeping up with the Kardashians-Star ist hin und weg, denn Töchterchen True Thompson hat einen weiteren Meilenstein in ihrer Entwicklung erreicht! Anfang April erblickte das erste gemeinsame Kind von Khloe Kardashian (34) und Freund Tristan Thompson (27) das Licht der Welt. Jetzt lüftete Khloe das Geheimnis um das erste Wort ihres kleinen Schatzes – und das dürfte besonders den Papa gefreut haben.

Am vergangenen Mittwoch ließ die stolze Mama auf ihrer App Khloé die Bombe platzen. Die allerersten Silben aus dem Mund ihres süßen Mädchens, die tatsächlich Sinn ergeben, waren "Dada" (eine Form von "Daddy"). Das konnte der Reality-Star natürlich nicht so einfach auf sich sitzen lassen: "Ich glaube, sie meinte eigentlich 'Mama'", fügte sie ihrem Beitrag mit einem zwinkernden Emoji hinzu.

Auch mit weiteren Updates zum Entwicklungsstatus ihres Mini-Mes belohnt Khloé ihre Fans. "Ich kann es einfach nicht fassen, dass mein Baby sieben Monate alt ist. True hat schon drei Zähne und könnte jeden Moment anfangen zu krabbeln", schrieb sie. Außerdem grinse sie die ganze Zeit – um sie aber herzhaft zum Lachen zu bringen, müsse die Mama sie schon gehörig durchkitzeln.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Sipa Press/ActionPress Khloe Kardashian auf dem Fashion Nova x Cardi B Collaboration Launch Event

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian und Tristan Thompson

