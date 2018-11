Sie genießen die Zweisamkeit in vollen Zügen. Ende Oktober bezogen Johannes Haller (30) und Yeliz Koc (25) nach Wochen der Planung endlich ihre erste gemeinsame Wohnung. Ihre Heimat Hannover zurückzulassen, um mit ihrem Schatz in die Nähe seiner Eltern zu ziehen, fiel der Ex-Bachelor-Beauty aber alles andere als leicht. Trotzdem könnten die Turteltauben jetzt kaum glücklicher sein. Yeliz und Johannes fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden pudelwohl – und wirken verliebter denn je!

Auf Instagram teilte Ex-Promi Big Brother Johannes jetzt einen Schnappschuss, der die beiden kuschelnd in einem Sessel zeigt. Einem Sessel, der in ihrem ersten eigenen Liebesnest steht. Yeliz sitzt grinsend auf Johannes Schoß – und schmiegt sich verliebt an ihren Liebsten. Und dem scheint das sichtlich zu gefallen. Völlig begeistert davon, seine Freundin jetzt rund um die Uhr bei sich zu haben, ließ der 30-Jährige seine Fans wissen: "Endlich bin ich angekommen".

Auch Yeliz hat sich mittlerweile gut in ihrem neuen Zuhause eingelebt. "Wie die meisten von euch gesehen haben, wohne ich jetzt in Ravensburg. Es gefällt mir sehr gut hier, aber ich denke, mit meinem Schatz wäre ich überall hingezogen", beteuerte die 24-Jährigen ihren Fans erst vor wenigen Tagen.

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc, TV-Stars

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc

