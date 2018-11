Justin Biebers (24) Fans können aufatmen! In den letzten Monaten machte ein Gerücht die Runde, das viele Bewunderer des "Baby"-Interpreten in Schock versetzte: Das Stimmwunder solle aktuell ernsthaft in Erwägung ziehen, seine Musikkarriere auf Eis zu legen! Er wolle sich komplett auf seine Angetraute Hailey (22) und etwaige gemeinsame Kinder konzentrieren, hieß es weiter. Doch nun dementierte der 24-Jährige das Gemunkel: Justin wird weiterhin Songs produzieren!

Via Instagram teilte der Weltstar nun ein Video eines besorgten Groupies in seinem Kanal – darin ist ein junges Mädchen zu sehen, das verzweifelt über Justins angebliches Karriereaus jammert. In der Videobeschreibung versicherte der Kanadier der Kleinen jedoch, dass sie sich grundlos Sorgen gemacht hat. "Glaube nicht alles, was du liest, süßes kleines Mädchen", tröstete er seinen Mini-Fan und verkündete anschließend gleich eine Mega-Nachricht: "Du wirst schneller wieder was von mir zu hören bekommen, als du denkst."

Seine Follower zeigten sich daraufhin in den Kommentaren sehr erleichtert: "Oh mein Gott, zum Glück! Ich war so traurig" und "Juhu! Was für eine tolle Neuigkeit, ich habe Gänsehaut", freuten sich zwei User unter dem Beitrag. Habt ihr den Gerüchten geglaubt, dass Justin mit der Musik aufhört? Stimmt ab!

Snorlax / MEGA Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

MEGA Justin Bieber, September 2018

Rachpoot/MEGA Justin Bieber, Oktober 2018

