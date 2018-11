Hängt Justin Bieber (24) seine Musikkarriere für Hailey (21) an den Nagel? Seit der Bühnenstar und das Model zusammen sind, scheinen sie jeden neuen Beziehungsschritt im Eiltempo zu wagen. So folgte schon kurz nach ihrem Turtel-Outing der Hochzeitsantrag, jetzt sollen die zwei schon über gemeinsame Kinder nachdenken. Da bleibt bei dem "What Do You Mean?"-Interpreten natürlich wenig Zeit, sich musikalisch-kreativ im Studio auszutoben. Aber möchte Justin überhaupt noch Songs produzieren oder schmeißt er alles für die Liebe hin?

"Es bringt ihn auf die Palme, wenn Leute ihn fragen, wann er wieder ins Studio geht oder auf Tour. Er hat jahrelang hart gearbeitet und wenn er sich einmal eine größere Pause nimmt, fragen sich alle gleich, wann er weitermacht", stellte kürzlich ein Insider gegenüber People klar. Momentan denke der 24-Jährige aber tatsächlich darüber nach, ob Musik in Zukunft das Richtige für ihn ist, oder er sich lieber anderen Projekten widmen sollte. So schwebe dem Frauenschwarm beispielsweise vor, die Welt zu verbessern: "Davor sollte man den Hut ziehen. Das ist eine sehr erwachsene Einstellung von ihm."

Bei all seinen Vorhaben sei ihm seine Liebste in jedem Fall eine große Hilfe – und die kann Biebs offenbar auch gut gebrauchen. Immer wieder sah man den gebürtigen Kanadier nämlich in Tränen aufgelöst. Getröstet wurde er jedes Mal von der Laufsteg-Schönheit. "Er ist glücklich und zufrieden. Er liebt Hailey. Sie unterstützt ihn in allem, was er machen möchte und gibt ihm Kraft in seiner Selbstfindungsphase", bestätigte der Insider.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

Splash News Justin Bieber, Musiker

Snorlax / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

