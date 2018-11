Die Erinnerung an ihre Eltern trägt Nina Bott (40) jeden Tag mit sich. Die Moderatorin ist aktuell zum dritten Mal schwanger und genießt ihr Mama-Dasein mit ihren zwei Großen in vollen Zügen. Immer wieder teilt Nina süße Schnappschüsse aus ihrem Familienalltag. Ihre Eltern sehen ihre Enkel aber leider nicht aufwachsen: Nina musste schon in jungen Jahren den Verlust ihrer Mutter und ihres Vaters verkraften. Jetzt begeisterte die Schauspielerin mit einem Throwback-Pic der beiden – und das hat einen ganz besonderen Grund: Nina ist ihrer Mama wie aus dem Gesicht geschnitten!

Die gleichen Gesichtszüge, die gleichen Augen und die gleiche Mimik – die Ähnlichkeit zwischen dem Ex-GZSZ-Star und seiner Mutter könnte wirklich kaum größer sein. Das finden auch Ninas Fans und zeigen sich unter dem Instagram-Bild mehr als begeistert. "Oh, das bist ja fast du!", "Genau die Mama" und "Du und deine Mama... wie Zwillinge", lauten nur drei der erstaunten Kommentare.

Bereits im Alter von 27 Jahren hatte sich Nina mit dem frühen Tod ihrer Mama – sie war jahrelang alkoholabhängig – auseinandersetzen müssen. 2011 starb dann auch noch ihr Papa an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Für die Vollblut-Mama ein schwerer Verlust. Bereits vor einigen Jahren hatte Nina betont, nicht einmal übers Heiraten nachzudenken – und das vor allem deshalb, weil sie den großen Tag ohne ihre Eltern nicht bestreiten wollen würde.

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin

Instagram / ninabott Nina Botts Eltern

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrer Tochter Luna

