Das ist ja mal ein schöner Anlass zum Jubeln. Moderatorin Sylvie Meis (40) feierte vor Kurzem mit dem TV-Format Sylvies Dessous Models ihr Show-Debüt – in der Casting-Sendung ist die schöne Niederländerin auf der Suche nach dem perfekten Model für ihre neue Lingerie-Kollektion. Nun gibt es einen weiteren Grund zur Freude: Über eine Million Leute folgen mittlerweile ihrem Instagram-Account! Über diesen besonderen Meilenstein sprach sie im Interview mit Promiflash.

"Eine Million ist für mich etwas ganz Besonderes, da ich ja kein klassischer Influencer bin, sondern eher ein TV-Gesicht und auch über die klassischen Medien berühmt geworden bin", plauderte Sylvie gegenüber Promiflash aus. Sie nutze die Social-Media-Plattform oft und gerne und habe der Rekordmarke schon lange entgegen gefiebert. "Wir haben quasi jeden Tag mitgezählt, wann es endlich so weit ist. Ich nutze Instagram täglich, ob ich selber poste oder nicht. Daher war an der einen Million in meinem Profil natürlich nicht dran vorbei zu kommen", gestand das Multitalent.

Auch außerhalb der Social-Media-Welt läuft es für die 40-Jährige supergut. Das Magazin Auf einen Blick kürte Sylvie jetzt sogar zur schönsten Moderatorin Deutschlands. Die Das Supertalent-Zuschauer würden das wohl direkt unterschreiben, denn seitdem die Powerfrau in der Jury sitzt, gehen die Quoten der Show durch die Decke.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige

MG RTL D / Stephan Pick Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de