So denkt Inka Bause über ihr Alter. Vergangene Woche feierte die Moderatorin ein großes Jubiläum: ihren 50. Geburtstag! Anders als manch andere Frau lässt die Leipzigerin sich von dieser Zahl aber nicht erschrecken. Der TV-Star fühle sich immer noch sehr jung, wie sie kürzlich in einem Interview verriet. Diesen Umstand habe die Bauer sucht Frau-Kupplerin vor allem dem Spaß an der Arbeit zu verdanken. Auch vorm Älterwerden hat Inka keine Angst!

Das berichtete sie nun im Interview mit Closer. Trotzdem bekomme sie den Prozess bereits zu spüren: "Ich muss ehrlich sagen: Wer sich das Älterwerden schön redet, der macht sich was vor", stellte Inka klar und erklärte weiter: "Manchmal hat man schon so kleine depressive Anwandlungen." Der 50-Jährigen mache besonders zu schaffen, wie schnell die Zeit vergeht – sie ist sich sicher, dass sie damit nicht die Einzige ist: "Das geht's uns doch allen so."

Mittlerweile plagen Inka auch schon die ersten Wehwehchen: "Ich komme die Treppe nicht mehr runter, ich merke meine Kniegelenke, ich höre nicht mehr so gut", schilderte die Sängerin. Ihre Sicht habe sich ebenfalls verschlechtert – aber gegen all das gebe es ja Hilfsmittel.

Andreas Rentz/Getty Images Moderatorin Inka Bause beim Bambi Award 2018

Anzeige

AEDT/WENN.com Inka Bause, Moderatorin

Anzeige

WENN.com Inka Bause, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de