Herzogin Meghan (37) ist offenbar nicht die einzige Übeltäterin, die im britischen Königshaus ihr Unwesen treibt! Immer wieder machen Schlagzeilen die Runde, dass Prinz Harrys (34) Göttergattin die eine oder andere royale Regel bricht. Mal ist der Rock zu kurz, das Lachen zu laut oder das verliebte Turteln in der Öffentlichkeit zu viel des Guten – die ehemalige Suits-Schauspielerin scheint dem strengen Protokoll nicht gerecht werden zu wollen. Doch damit ist sie längst nicht alleine: Auch ihre Schwägerin Kate (36) widersetzte sich der Queen (92) in der Vergangenheit!

Wie die britische Doku William & Kate: The Journey aufdeckte, erwies sich auch die Liebste von Prinz William (36) als kleiner Sturkopf. Laut dem Royal-Reporter Ashley Pearson wurde der jetzigen Herzogin von Cambridge kurz vor ihrer Hochzeit am 29. April 2011 nahegelegt, eine strenge Hochsteckfrisur zu tragen. "Eine Quelle aus dem Königshaus hat mir verraten, dass die Royals sehr nachdrücklich betont haben, dass sie es bevorzugen würden, wenn Kate an diesem besonderen Tag die Haare hochgesteckt trägt", enthüllte der Journalist.

Was ihren Brautlook anbelangte, wollte sich die brünette Beuty offenbar von niemandem reinreden lassen: Sie sträubte sich gegen den ausdrücklichen Wunsch und trug ihre Wallemähne offen – zumindest halb. Um die Oma ihres Bräutigams nicht zu kränken, gab sie sich mit dem Kompromiss zufrieden, zumindest einen Teil ihrer Haare vorne brav hochzustecken.

