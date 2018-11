Es ist ein nicht enden wollender Albtraum, der viele Stars betrifft! Seit einigen Tagen wüten in Kalifornien verheerende Waldbrände, die neben einigen anderen auch Liam Hemsworth (28) und Miley Cyrus (25) um ihr Hab und Gut brachte. Der Schauspieler und die Sängerin verloren ihre vier Wände an die lodernden Flammen. Nachdem sich die "Malibu"-Interpretin bereits auf Twitter zu den tragischen Umständen geäußert hatte, zog jetzt auch ihr Liebster nach. Liam postete ein erschreckendes Foto von den Überbleibseln ihres einstigen Heims.

Auf Instagram teilte der 28-Jährige einen herzzerreißenden Schnappschuss, der die Ruinen seiner Villa abbildet. Vor dem Haufen Schutt und Asche erstrecken sich die verbrannten Buchstaben, die sich zu dem Wort "Love" (zu Deutsch: "Liebe") zusammensetzen – dieses zierte einst den Außenbereich ihres Anwesens. "Das ist das, was von meinem Haus übrig ist. Liebe. Viele Menschen in Malibu und Umgebung haben auch ihre Häuser verloren. Mein Herz richtet sich an alle, die von diesen Bränden betroffen waren", lauten die emotionalen Zeilen des gebürtigen Australiers.

"Ich habe gestern den Tag in Malibu verbracht und es war erstaunlich zu sehen, wie die Community zusammenhält und die Menschen sich gegenseitig helfen", schwärmte der Darsteller von seiner Wahlheimat. Auch für die Feuerwehrmänner fand er bewegende Worte. "Vielen Dank an alle Helden der Feuerwehr in Kalifornien. Der Wiederaufbau wird eine lange Reise", schrieb er weiter.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for EJAF Liam Hemsworth und Miley Cyrus auf Elton Johns AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party

Anzeige

APEX / MEGA Das verbrannte Grundstück von Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Anzeige

Joshua Blanchard/Getty Images for GO Campaign Liam Hemsworth auf der GO Campaign Gala im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de