Lady Gaga (32) hat das Spielfieber gepackt. Das hält sie offenbar bis in die Morgenstunden wach und raubt ihr den Schlaf. Schuld an der Misere ist die japanische Spiele-Schmiede "Platinum Games", die bereits 2009 eine metzelnde Hexe auf die Bildschirme begeisterter Daddler gebracht hat. Das aktuelle Remake von "Bayonetta" fesselt offenbar auch die Sängerin an die Konsole – denn die twittert nachts über ihre verzweifelten Versuche, den nächsten Gegner kaltzustellen.

"Wenn Du Kapitel IV von Bayonetta geschafft hast, um dann zu begreifen, dass Kapitel V dir in den Ar*** treten wird…", klagt Lady Gaga schon Anfang November bei Twitter ihr Leid. Knapp drei Wochen später ist klar: Sie hält dem Action-Videospiel die Treue. "Spiele immer noch Bayonetta, Mitte von Kapitel XIII und meine Hände tun weh und ich muss schlafen und es ist schon vier Uhr an diesem verdammten Morgen." Offenbar hat sie Schwierigkeiten beim Kampf mit einem virtuellen Drachen und wünscht sich "emotionale Unterstützung".

Zumindest mit der Fan-Unterstützung sieht es für den Popstar dann auch ganz gut aus. Unzählige Male wird der Post gelikt, geteilt und kommentiert. Einige Follower spielen auf ihre kommenden "Enigma"-Shows an und befürchten, anstelle von Live-Auftritten der Pop-Queen beim Zocken zuschauen zu müssen.

FS/MPI/Capital Pictures / MEGA Lady Gaga bei einem Event im Oktober 2018

Getty Images Lady Gaga bei der "A Star Is Born"-Premiere in Toronto

Getty Images Lady Gaga bei der "A Star Is Born"-Premiere in Toronto

