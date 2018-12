Was für eine süße Überraschung! Kourtney Kardashian (39) gehört zu den beliebtesten Reality-Stars überhaupt. Mit ihrer Show Keeping up with the Kardashians feiert sie nicht nur als Fernsehstar große Erfolge, gleichzeitig ist auch ihre Bekanntheit im Netz nicht mehr aufzuhalten. Ihr Knipsen, Posieren und Posten hat sich gelohnt. Kris Jenners (63) älteste Tochter kann sich nun über einen Meilenstein freuen: Sie hat 70 Millionen Follower auf Instagram!

In ihrer Instagram-Story feiert sie ihren persönlichen Rekord jetzt mit viel Jubel. Zudem verrät sie in dem Video, dass sich ihr Personal bei den Feierlichkeiten ebenfalls mit pink-verzierten Leckereien eingebracht hat: "Wie süß sind bitte meine Mädels, meine Assistentinnen? Sie haben mir das für meine 70 Millionen Fans besorgt", freut sich die Social-Media-Queen und dankt dabei auch gleich ihren Bewunderern. Der Clip zeigt nicht nur goldene Luftballons in Form der Zahl 70, sondern auch zahlreiche Donuts, die zusammen den Schriftzug "70 Millionen" ergeben.

Kourtney gibt zu, sich auch sofort einen davon gegönnt zu haben – warum auch nicht? Wie die Aufnahmen ihrer kürzlich erschienenen GQ-Fotostrecke beweisen, kann sich die dreifache Mutter die Nascherei auf jeden Fall leisten. Und wer weiß, vielleicht sind die heißen Bildchen an ihrer rasant wachsenden Community ja auch nicht unbeteiligt!

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Instagram-Story

Instagram / kourtmeykardash Kourtney Kardashians Post auf Instagram

GQ Mexico / Michael Schwartz Kourtney Kardashian auf dem Cover des mexikanischen GQ-Magazins

