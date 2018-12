Sie heiraten, sie heiraten nicht, sie heiraten … Die Gerüchte um Jennifer Lopez (49) und ihren Lover Alex Rodriguez (43) nehmen einfach kein Ende. Kein Wunder also, dass Ellen DeGeneres (60) ihrem Gast endlich eine klare Aussage entlocken wollte. Die Moderatorin versuchte in ihrer Talkshow, J.Lo in die Falle zu locken. Da konnte die 49-Jährige doch gar nicht anders, als ein klares Statement zu geben, oder?

"Er hat gesagt, dass ihr nun heiraten werdet", eröffnete Ellen das Thema in ihrer Sendung The Ellen Show. Doch Jennifer parierte lachend: "Das hat er nicht gesagt, nein, hat er nicht." Doch die Moderatorin behauptete weiter charmant: "Das hat er mir heute früh geschrieben." Zeigen könne sie die Nachricht nicht, schließlich arbeite sie gerade und habe ihr Handy nicht dabei. Und sie hakte nach: "Also werdet ihr heiraten?" Die kurze Antwort von J.Lo: "Ich weiß es nicht." Ellen forderte sie nun heraus und meinte: "Aber ihr solltet, denn ihr seht sehr glücklich miteinander aus." Doch die Sängerin blieb unverbindlich: "Wir sind schon einige Jahre zusammen, es ist schön."

Käme es zu einer Hochzeit, wäre es für Jennifer bereits die vierte Ehe. Die Sängerin war ein Jahr mit Schauspieler Ojani Noa (44) verheiratet. Die darauffolgende Ehe mit Schauspieler Chris Judd hielt zwei Jahre. Mit ihrem dritten Ehemann Marc Anthony (50) hat die ehemalige "Miss Universe" zwei Kinder, die Zwillinge Maximilian (10) und Emme (10).

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez beim Great Sports Legends Dinner

Instagram / arod Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez mit ihren Kindern

