Uh la la, was blitzt denn da an Jennifer Lopez (49)' Finger? Seit über einem Jahr sind die Beauty und ihr Liebster Alex Rodriguez (43) ein Paar. Da die Turteltauben sich stets superverliebt in der Öffentlichkeit zeigen, wird schon seit einigen Monaten über einer Verlobung der beiden spekuliert. Dieser Anblick heizt die Gerüchteküche nun wieder an: J.Lo präsentierte jetzt einen riesigen Klunker an ihrem Ringfinger!

Der ehemalige Sport-Profi postete via Instagram ein Video von sich und seiner Angebeteten aus dem Fenway-Park-Stadion und lässt die Sängerin darin eine rituelle Baseball-Geste vorführen – vermutlich die seines alten Teams, den New York Yankees. Doch die meisten seiner Fans haben in diesem Clip nur Augen für Jennifers Hand. Daran steckt nämlich ein funkelndes diamantenbesetztes Schmuckstück, das verdächtig nach einem Verlobungsring aussieht!

Alex' Follower sind sich sicher: "Er hat sie endlich gefragt", kommentiert ein überzeugter User. "Mrs. Jennifer Lopez-Rodriguez, das klingt einfach toll", schwärmt ein weiterer. Glaubt ihr, dass Alex J.Lo tatsächlich einen Antrag gemacht hat? Stimmt ab!

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez in New York

Felipe Ramales / SplashNews.com Jennifer Lopez und Alex Rodriguez nach einem Charity-Dinner in New York

MEGA Alex Rodriguez und Jennifer Lopez in Beverly Hills

